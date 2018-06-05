В Госдуме задумались о законодательном решении проблемы оскорблений в СМИ руководства РФ

О необходимости законодательного решения проблемы оскорблений в СМИ высших должностных лиц России заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил требование к радиостанции «Эхо Москвы»: «убрать оскорбительный и клеветнический характер отдельных выступлений большинства журналистов «Эха Москвы». Володин ответил, что вопрос «требует законодательного урегулирования». Он поручил комитету Госдумы по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в сфере, затронутой Жириновским, передает ТАСС,

«Может быть, мы через неделю послушали бы председателя комитета по этому вопросу с тем, чтобы для себя понять, как решаются эти вопросы в европейских государствах. Возможно, это было бы и интересно, и, с другой стороны, можно рассмотреть модельное законодательство для нашей страны», — заявил Володин.