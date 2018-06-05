Александр Жаров останется главой Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сохранил свой пост, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

«Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее в адрес Жарова звучала критика в связи блокировкой мессенджера Telegram. Суд еще в апреле принял решение о блокировке сервиса из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. РКН начал блокировать IP-адреса, которые мессенджер использует для своей работы и обхода блокировок. Из-за этого пострадал ряд сторонних ресурсов, а сам Telegram продолжает работать.