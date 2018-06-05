Иран намерен увеличить мощности по обогащению урана

Иран проинформирует МАГАТЭ о начале процесса увеличения мощности по обогащению урана.

«В письме, которое будет передано Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран объявит, что процесс увеличения мощности по производству шестифтористого урана начнется во вторник», — сказал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.

По его словам, у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана. Решение об увеличении мощностей Иран принял после того, как США объявили о выходе из «ядерной сделки», по которой Иран свернул ядерную военную программу в обмен на отмену санкций. США обещали вернуть санкции, так как условия сделки не соблюдаются. Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай сообщили, что не будут выходить из соглашения.