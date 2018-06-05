Суд в Голландии удовлетворил ходатайства «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома»

Голландский суд арестовал доли ПАО «Газпром» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний. Ходатайства об этом подавал «Нафтогаз Украины» для обеспечения права компании на получение $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», — цитирует «Интерфакс» сообщение украинской компании.

В конце февраля 2018 года завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.