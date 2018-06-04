Журналист Шура Буртин о жертвах российско-украинской войны

Олег Сенцов голодает за освобждение всех украинских политзеков, сидящих в российских тюрьмах. По списку "Мемориала" их 24 человека. Эти дела не такие известные, как дело Сенцова, но столь же ужасные. Например, дело Владимира Балуха, который сидит только за то, что вывесил флаг Украины над своим домом в Крыму. Или дело Станислава Клыха и Николая Карпюка, которых пытали так, что Клых сошел с ума. Все эти люди - жертвы войны, российско-украинского конфликта. Они сидят не за свои преступления, а за преступление государства.Но у этого конфликта две стороны. И в Украине тоже сидят десятки политических заключенных, только за свои пророссийские или левые взгляды. По списку "Центра свободы слова" их сейчас около 150 человек. Например журналисты Василий Муравицкий, Александр Бондарчук, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Кирилл Вышинский, и масса других людей (среди которых девять россиян). Многие из них так же подверглись пыткам, многие годами сидят без приговора. Они точно такие же жертвы этой мерзотной войны. Мне кажется, честная и неангажированная позиция - в том, чтобы требовать освобождения и тех, и других.Тем более, что в случае Сенцова единственный реальный путь освобождения это обмен. Для этого Украина тоже должна освободить кого-то из россиян - например журналиста Кирилла Вышинского или Евгения Мефедова, который уже четыре года сидит без приговора. Если нам важно освобождение людей, а не участие в политической игре, мы должны требовать этого от обоих государств.Свобода для Олега Сенцова — это и свобода для кого-то из украинских политзеков.Постоял я минут десять на Лубянке, потом меня свинтили, отвели в ФСБ, спросили, сколько мне платят - ну и отпустили с миром.