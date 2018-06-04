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Дворковича назначили председателем фонда «Сколково»

04.06.2018

Премьер России Дмитрий Медведев решил ввести должность председателя фонда «Сколково» и назначить на нее бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Я предлагаю ввести новую должность — председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович Вексельберг, надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда», — сказал Медведев на встрече с членами совета фонда «Сколково», передает «Интерфакс».

Ранее Дворкович был избран сопредседателем совета фонда «Сколково».

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