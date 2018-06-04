Банки Швейцарии заблокировали счета Вексельберга

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, и теперь миллиардер намерен подать на них в суд.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник в группе «Ренова», речь идет примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer. По его словам, иски к этим банкам сейчас находятся в процессе подготовки. Счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является миллиардер. Об этом Forbes рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus. Подтвердить эту информацию в «Ренове» не удалось.

Формально санкции подразумевали, что операции с попавшими под них компаниями и лицами запрещены американским банкам, однако, видимо, швейцарские банки решили перестраховаться, полагает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян.