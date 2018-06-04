Юлия Галямина: пять итогов конгресса

1. Дмитрий Гудков и Илья Яшин договорились о проведении переговоров на этой неделе о плане действий по прохождению фильтра, по условиям выдвижения единого кандидата, о возможном ультитматуме московской мэрии.

2. Принят за основу законопроект о МСУ в Москве, рабочая группа будет его дорабатывать. Принято обращение к кандидатам в мэры поддержать этот законопроект.

3. Принято решение о создании Независимой ассоциации муниципальных образований Москвы. Это еще один шаг на пути к институализации московского местного самоуправления.

4. Принято заявление о требовании отмены мунфильтра и допуска всех кандидатов на выборы мэра, а также требование об отмене «дачного голосования».

5. Принято заявление в поддержку Олега Сенцова.

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