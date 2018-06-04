Украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам за шпионаж

Суд в Москве приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строго режима. Его признали виновным в шпионаже, сообщил защитник Марк Фейгин, отметив, что будет обжаловать приговор.
Прокурор в ходе прении просил суд приговорить журналиста к 14 годам. Процесс проходил в закрытом режиме.ФСБ сообщила о задержании украинца Романа Сущенко в октябре 2016 года, назвав его «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины» в чине полковника. Сам Сущенко утверждает, что он журналист и приехал в Москву к родственикам.