Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодаря закону, правительство по решению президента сможет вводить различные меры противодействия. Контрсанкции могут вводиться как в отношении стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран. Компаниям США или иных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, пишет ТАСС.

Кроме того, правительство вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества со странами, а также с организациями. У правительства также будут полномочия вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран.