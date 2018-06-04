Facebook передавал производителям смартфонов доступ к личным данным пользователей

Компания Facebook заключил соглашения, позволяющие производителям телефонов и других устройств получать доступ личной информации своих пользователей.

За последние десять лет Facebook подписала такие соглашения с не менее чем 60 производителями, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, пишет The New York Times. Эти сделки позволили Facebook расширить доступ и позволить производителям устройств предлагать клиентам популярные функции социальной сети. Компании-производители получили доступ к данным пользователей без их явного согласия о семейном положении, их религиозных и политических взглядах, а также о мероприятиях, которые они собирались посетить.

Большинство партнерских соглашений остаются в силе, хотя Facebook начал сворачивать их в апреле.