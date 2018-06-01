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Внешэкономбанк готовит массовые сокращения

01.06.2018

Правление Внешэкономбанка планирует уволить до половины штатных сотрудников, или около 900 человек. Также госкорпорация избавится от служебных автомобилей.

Как пишет «КоммерсантЪ», таким образом ВЭБ хочет снизить издержки и тем самым улучшить свои финансовые результаты. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал дополнительно докапитализировать Внешэкономбанк, но Минфин заявил, что корпорация получит поддержку только после сокращения внутренних издержек и обоснования, на что будут тратиться деньги.

По словам источников издания, численность персонала планируется снизить до 1 тыс. человек, сокращения коснутся сотрудников всех уровней и будут постепенными. Один из собеседников рассказал изданию, что такие планы были разработаны еще при предыдущем руководителе ВЭБа Сергее Горшкове. Поначалу увольнения пройдут в центральном аппарате, но в перспективе могут коснуться «дочек» организации. В самой корпорации надеются, что «сокращение штатной численности даст не только экономию на зарплатах, но и на сопряженных расходах — аренде площадей, транспортных расходах и т. п.».


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