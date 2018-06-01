Внешэкономбанк готовит массовые сокращения

Правление Внешэкономбанка планирует уволить до половины штатных сотрудников, или около 900 человек. Также госкорпорация избавится от служебных автомобилей.
Как пишет «КоммерсантЪ», таким образом ВЭБ хочет снизить издержки и тем самым улучшить свои финансовые результаты. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал дополнительно докапитализировать Внешэкономбанк, но Минфин заявил, что корпорация получит поддержку только после сокращения внутренних издержек и обоснования, на что будут тратиться деньги.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
В Британии сломался «ландромат»
Обыкновенное государственничество
Убийство Бабченко оказалось инсценировкой
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»