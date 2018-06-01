Более 1000 девочек в России ежегодно подвергаются калечащим операциям

«Правовая инициатива» выпустила новый доклад о «женском обрезании» в России. По данным организации, почти за 2 года после предыдущего доклада государство не попыталось изменить ситуацию. 1240 девочек в год подвергаются калечащим операциям.

Предыдущий доклад о такой практике был опубликован «Правовой инициативой» в августе 2016 года и касался некоторых районов Дагестана. После его выхода тему начали широко обсуждать. Второй доклад вышел сегодня. Правозащитники изучили отношение к обычаю, который запрещен ООН как вредный для здоровья и нарушающий права женщин.

С момента публикации первого доклада прошло почти 2 года, и, по оценке авторов, за это время власти России не предприняли шагов для изменения ситуации. В Дагестане прошли 2 проверки, которые не подтвердили выводы доклада. Авторы связывают это с нежеланием пострадавших сообщать об операции прокурорам в условиях сложившихся на Северном Кавказе обычаев и свидетельствовать против своих односельчан и родственников. Других мер, как отмечается, властями принято не было.

В новом докладе авторы на основании данных о рождаемости в горных районах и равнинной части Дагестана сделали вывод, что калечащим операциям подвергаются минимум 1240 девочек ежегодно. К примеру, «Правовая инициатива» сообщает, что в Ботлихском и Цунтинском районах «женскому обрезанию» подвергаются 90-100% девочек. Также авторы доклада опросили мужчин, в том числе священнослужителей из Дагестана о том, как они относятся к этой практике. Большинство отметили, что не против провести такую операцию своим дочерям. По мнению опрошенных, в этом явлении, которое они объясняют требованиями религии, традициями и важностью контроля за поведением женщин, нет никакой проблемы. Имамы, которые согласились поговорить с правозащитниками, говорили, что в их районах «женское обрезание» не практикуется, а в исламе нет такого требования.

Авторы доклада отмечают большую ответственность мужчин в пресечении таких операций. По их данным, там, где от такой практики отказались, «именно мужчины стали замечать проблему, задавать вопросы, искать ответы».

Отмечается, что после выхода первого отчета представители мусульманского духовенства предлагали распространить процедуру на всех женщин, поскольку «от этого не перестают рожать, а разврата было бы меньше». Инициативу поддержал протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, отметив при этом, что «православным это не надо». Впрочем, Совет Муфтиев заявил, что эта традиция чужда исламу. В Минздраве выступили против «женского обрезания», а СПЧ при президенте обратился в прокуратуру. Экс-депутат Госдумы Мария Максакова в 2016 году предложила ввести уголовное наказание за калечащие операции такого рода, но это ни к чему не привело.

По данным отчетов «Правовой инициативы», калечащие операции у девочек проводятся не в медицинских целях, и их практикуют в высокогорных районах Дагестана, где проводят «женское обрезание» девочкам преимущественно до 3 лет кустарным способом на дому. Большинство практикующих — аварцы «и приписанные к аварцам андо-цезские народы, которые также живут и среди других этносов (табасаранцы )». Этот доклад стал первым научным, социологическим и юридическим исследованием такой тематики в России. Опрошенные для доклада женщины говорили о последствиях: сильных болях, инфицировании, гинекологических проблемах и осложнениях при родах. Указывалось, что эта практика нарушает нормы УК РФ и международного права. «Преодолеть сложившуюся традицию и предотвратить массовый характер можно в ходе изучения данных при условии открытого обсуждения проблемы и путем государственного реагирования, на которое мы рассчитывали в 2016 году», — говорится в докладе. Авторы напоминают, что государство не вправе «ссылаться на обычаи, традиции или религиозные мотивы, чтобы уклониться от исполнения своего обязательства искоренить насилие».





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