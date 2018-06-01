Суд Германии отклонил жалобу экологов на строительство газопровода «Северный поток-2»

Протест экологической организации NABU на решение строить газопровод «Северный поток-2» отклонен. Решение принял Высший административный суд земли Мекленбург-Передняя Померания.

В заключении суда, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что «проект направлен на удовлетворение общенародного интереса в обеспечении надежных поставок газа по доступной цене». Также суд решил, что для строительства в этой зоне не обязательно иметь разрешение всех стран, через которые пройдет трубопровод.

Члены Союза охраны природы и биоразнообразия подали жалобу на решение Горного ведомства Штральзунда, которое разрешило строить «Северный поток-2» в территориальных водах и на суше Германии. Подготовительные работы на морском участке газопровода начались в середине мая. Германия первая дала все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию трубы. Второй стала Финляндия. Также компания-подрядчик Nord Stream должна получить разрешения в России, Швеции и Дании.





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