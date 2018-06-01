Суд Германии отклонил жалобу экологов на строительство газопровода «Северный поток-2»

Протест экологической организации NABU на решение строить газопровод «Северный поток-2» отклонен. Решение принял Высший административный суд земли Мекленбург-Передняя Померания.
В заключении суда, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что «проект направлен на удовлетворение общенародного интереса в обеспечении надежных поставок газа по доступной цене». Также суд решил, что для строительства в этой зоне не обязательно иметь разрешение всех стран, через которые пройдет трубопровод.
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