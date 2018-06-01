«Русал» может перерегистрироваться в российском офшоре

Правительство ведет переговоры о перерегистрации попавшей под санкции США компании «Русал» в российских офшорах, которые планируется создать на островах Октябрьский и Русский.

Об этом заявил источник в финансово-экономическом блоке правительства Росси, передает ТАСС. Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что ряд крупных российских холдингов выразил заинтересованность в перерегистрации в специальных административных районах, которые планируется создать наподобие зарубежных офшоров.

США ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний 6 апреля. В список попал Олег Дерипаска и связанные с ним компании.

О том, что у правительства есть планы создать во Владивостоке и Калининграде специальные административные зоны с признаками офшора 16 мая подтвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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