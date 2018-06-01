Кремль отреагировал на сообщения о «фонде Путина» для финансирования убийства Бабченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о «приватном фонде Путина», член которого заказал убийство Аркадия Бабченко, «развесистой клюквой». Обвиняемый в организации покушения заявлял, что заказ на убийство пришел от Вячеслава Пивоварника из этого фонда.

Песков заявил, что такого фонда не существует и Россия не причастна к покушению на журналиста. «Если говорить серьезно, то никаких таких фондов не существует. Если говорить в шутку, то вся эта история для любого трезвомыслящего человека является развесистой клюквой», — цитирует пресс-секретаря президента РБК.

Накануне стало известно, что СБУ считает организатором покушения на Аркадия Бабченко главу оружейного предприятия «Шмайсер». Тот заявил, что заказчиком преступления был Вячеслав Пивоварник, который отвечает в «приватном фонде Путина за Украину и теракты». При этом Герман сказал, что передал информацию контрразведке и сотрудничал с ней при подготовке инсценировки покушения.

Как сообщает издание, в системе СПАРК есть Вячеслав Пивоварник, который указан там руководителем ООО «Общественная безопасность Украины», владельцем киевской компании «Теленткепитал», совладельцем «Киевской консалтинговой группы» и «Органик агро трейд». Также он является бывшим руководителем компаний «Рускон Украина», «Гермес Логистика» и «Глобальный контейнерный сервис». Профили Пивоварника также есть в соцсетях «Мой круг» и «Одноклассники». В последнем случае в списке его друзей нашли Бориса Германа.

Бенефециаром российской компании «Рускон», связанной с транспортной компанией «Рускон-Украина», по данным СПАРК, является бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев, который с 2013 года был заместителем экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина в Морской коллегии при правительстве.

Сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появились вечером 29 мая. На следующий день СБУ Украины сообщила, что Бабченко жив, а убийство инсценировали. В организации покушения обвинили директора украинской компании «Шмайсер» Бориса Германа. Его адвокат сообщал о попытках запугать подзащитного и называл известия о покушении провокацией. Сам Герман сообщил, что сотрудничал с контрразведкой.





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