Журналист Шура Буртин объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова

Журналист «Русского репортера» Шура Буртин объявил голодовку в знак поддержки украинского режиссера Олега Сенцова. Он уже четвертый, кто пошел на такие действия.

«Друзья, мне надоело репостить фразу «Олег Сенцов, очередной день голодовки». Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым. Кажется, что мы просто хором ведем обратный отсчет — девять-восемь-семь — до смерти человека», — написал журналист на своей странице в Facebook. Буртин отметил, что держит голодовку с 30 мая и это — «форма протеста, которую легко поддержать». Он также сказал, что ему «все равно, чей Крым. Речь идет просто о человеке, которого посадили на двадцать лет за выдуманное преступление» и призвал присоединиться «всех, кто может».

Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку в тюрьме, требуя освободить всех 64 украинских политзаключенных, которые отбывают срок в российских тюрьмах. Сам режиссер отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В поддержку Сенцова голодовку объявили осужденный вместе с ним на 10 лет украинский антифашист Александр Кольченко , украинский военный Александр Шумаков, который находится под арестом в России и фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец





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