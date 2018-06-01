Журналист Шура Буртин объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова

Журналист «Русского репортера» Шура Буртин объявил голодовку в знак поддержки украинского режиссера Олега Сенцова. Он уже четвертый, кто пошел на такие действия.
«Друзья, мне надоело репостить фразу «Олег Сенцов, очередной день голодовки». Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым. Кажется, что мы просто хором ведем обратный отсчет — девять-восемь-семь — до смерти человека», — написал журналист на своей странице в Facebook. Буртин отметил, что держит голодовку с 30 мая и это — «форма протеста, которую легко поддержать». Он также сказал, что ему «все равно, чей Крым. Речь идет просто о человеке, которого посадили на двадцать лет за выдуманное преступление» и призвал присоединиться «всех, кто может».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
В Британии сломался «ландромат»
Обыкновенное государственничество
Убийство Бабченко оказалось инсценировкой
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»