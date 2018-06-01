На развлекательном шоу в Иркутске двое детей получили ожоги 25% тела

Следственный комитет рассказал подробности происшествия на развлекательном шоу в иркутском ТРЦ «Комсомолл», где пострадали 8 детей.
«В ТРЦ «Комсомолл» проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовался жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги», — говорится в сообщении СК.
Правоохранительные органы задержали технического директора коммерческой организации, а также экскурсоводов, принимавших участие в представлении. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В рекламном сообщении о шоу, говорится, что его организовал научно-развлекательный центр «Гравитация». Зрителям обещали что они «вздрогнут от маленького водородного взрыва и узнают, как устроен фейерверк».
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