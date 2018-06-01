На развлекательном шоу в Иркутске двое детей получили ожоги 25% тела

Следственный комитет рассказал подробности происшествия на развлекательном шоу в иркутском ТРЦ «Комсомолл», где пострадали 8 детей.

«В ТРЦ «Комсомолл» проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовался жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги», — говорится в сообщении СК.

Всего за медицинской помощью обратились 8 детей от 5 до 13 лет, все доставлены в городскую клиническую больницу № 3, где им была оказана неотложная помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка — у них зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

Правоохранительные органы задержали технического директора коммерческой организации, а также экскурсоводов, принимавших участие в представлении. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

The New Times

В рекламном сообщении о шоу, говорится, что его организовал научно-развлекательный центр «Гравитация». Зрителям обещали что они «вздрогнут от маленького водородного взрыва и узнают, как устроен фейерверк».

Читайте также:

В Британии сломался «ландромат»

Смертельно опасная профессия

Обыкновенное государственничество

Убийство Бабченко оказалось инсценировкой

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»