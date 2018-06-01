Власти Москвы согласовали митинг против произвола силовиков

Митинг оппозиции против произвола силовых структур состоится на проспекте Сахарова 10 июня, сообщил правозащитник Лев Пономарев.

«Мы подавали по традиционному маршруту — шествие по внутренней стороне Бульварного кольца и митинг на Сахарова, нам согласовали митинг на улице Маши Порываевой — проспекте Сахарова, там же, где был митинг в защиту Telegram», — цитирует Пономарева «Интерфакс».

The New Times

По словам Пономарева, основная идея митинга - прекращение «произвола силовых структур», преследований политических оппонентов власти, дел за репосты, широкого толкования понятия «экстремизм», а также массовых задержаний местных активистов. Организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер. В инициативную группу вошли также Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая.

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