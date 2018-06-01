Правительству Испании вынесли вотум недоверия

Новым премьер-министром Испании стал глава Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Предыдущему главе кабмина вынесли вотум недоверия.

Как сообщает AP, за отставку правительства проголосовали 180 депутатов из 8 партий, чуть больше необходимого для объявления вотума количества в 176 голосов. Это первый ваотум недоверия, объявленный парламентом Испании правительству страны с конца 1970-х годов. Мариано Рахоя, который был премьер-министром страны с 2011 года, издание называет одним из самых «долгоиграющих» глав правительств в Европе.

Причиной для вотума недоверия стал приговор Национального суда Испании по основному эпизоду дела о коррупции, в котором замешаны бывшие высокопоставленные члены правящей Народной партии. Последняя должна выплатить €245,5 тыс. как получатель выгоды от незаконного финансирования избирательных кампаний в нескольких муниципалитетах страны в 2003 году.

Педро Санчеса члены Народной партии на сегодняшнем выступлении в парламенте обвинили в том, что тот не готов править и не имеет проекта дальнейших действий для Испании. Также представитель партии Рафаэль Эрнандо отметил, что приговор не окончательный и может быть обжалован, и напомнил, что именно правительство Мариано Рахоя смогло вывести страну из экономического кризиса, в котором, по его словам, Испания оказалась в результате работы социалистического правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Лидер социалистов в ответ обвинил Народную партию в коррупции.





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