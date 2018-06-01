Канада введет ответные пошлины на товары из США

Власти Канады анонсировали введение пошлин на американские товары. Ранее такое же решение приняли ЕС и Мексика.
В ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия Канада введет свои на сумму до $16,6 млрд. Об этом, как передает CBC, заявили на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава МИДа страны Христя Фриланд. Меры коснутся, в том числе, стали, алюминия, американского виски, апельсинового сока, кленового сиропа, пивных бочонков, туалетной бумаги и лака для волос. Власти страны выпустили два перечня товаров из США. На импорт из первого списка предлагается ввести пошлину в размере 25%, из второго — сбор в 10%.
Накануне администрация США объявила, что с 1 июня Вашингтон вводит пошлины на импорт стали и алюминия, которые теперь затронут ЕС, Мексику и Канаду. Евросоюз и Мексика заявили о принятии ответных мер.
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