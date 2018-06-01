Грузинский премьер-министр отказался уходить в отставку из-за протестов

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашквили отказался подавать в отставку. Его увольнения требовали протестующие в Тбилиси.
«Как только я буду убежден, что моя отставка будет полезна стране, даже если польза будет не большой и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации и не то время», — говорится в его заявлении, размещенном на сайте правительства Грузии.
В Грузии проходят акции протеста из-за дела о гибели двух подростков в декабре 2017 года. Одного обвиняемого суд приговорил к тюремному сроку, убийцу второго подростка так и не нашли. 31 мая у здания правительства в Тбилиси прошел митинг, на котором протестующие призвали кабмин уйти в отставку. Ранее на фоне акций со своего поста ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.
Сегодня в 16 часов акции должны возобновиться. Утром на площадь к протестующим вышел президент страны Георгий Маргвелашвили. Он провел встречу с отцом одного из убитых подростков Зазой Саралидзе, сообщает портал «Грузия. Online».
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