Грузинский премьер-министр отказался уходить в отставку из-за протестов

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашквили отказался подавать в отставку. Его увольнения требовали протестующие в Тбилиси.

«Как только я буду убежден, что моя отставка будет полезна стране, даже если польза будет не большой и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации и не то время», — говорится в его заявлении, размещенном на сайте правительства Грузии.

Глава кабмина заверил, что 2 июня МВД страны возобновит расследование дела об убийстве подростков, прекращение которого стало причиной протестов. По его словам, процесс возглавит вице-премьер Георгий Гахария. Кроме того, премьер сообщил, что грузинский парламент создает следственную комиссию, состав которой будет утвержден на ближайшей внеочередной сессии. Также глава грузинского правительства сказал, что власти начинают процесс по выбору нового главного прокурора страны. Квирикашвили заверил, что сам будет контролировать расследование громкого дела и родители погибших подростков получат всю информацию по нему.

В Грузии проходят акции протеста из-за дела о гибели двух подростков в декабре 2017 года. Одного обвиняемого суд приговорил к тюремному сроку, убийцу второго подростка так и не нашли. 31 мая у здания правительства в Тбилиси прошел митинг, на котором протестующие призвали кабмин уйти в отставку. Ранее на фоне акций со своего поста ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

Сегодня в 16 часов акции должны возобновиться. Утром на площадь к протестующим вышел президент страны Георгий Маргвелашвили. Он провел встречу с отцом одного из убитых подростков Зазой Саралидзе, сообщает портал «Грузия. Online».





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