Путин может встретиться к Ким Чен Ыном в этом году

Россия и Северная Корея договорились о проведении саммита. Об этом стало известно по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Официальное северокорейское агентство ЦТАК отмечает, что политики провели «дружественную и полезную беседу». Лавров и Ким договорились активизировать контакты на высоком уровне и организовать встречу высших руководителей двух стран «в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипотношений между странами».
Встреча Лаврова и Ким Чен Ына прошла накануне в Пхеньяне. Сообщалось, что глава российского МИД стал первым россиянином, который встретился с нынешним лидером Северной Кореи. Это был первый визит Лаврова в КНДР с 2009 года.
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