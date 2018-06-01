Дети пострадали при возгорании в ТРЦ Иркутска

Пять детей пострадали от воспламенения спиртосодержащей жидкости в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что могли пострадать до восьми человек.

The New Times

«По предварительным данным, до восьми пострадавших, основные повреждения — это поражения пламенем. По предварительным данным, степени ожога — 1-я и 2-я степень», — сказали агентству в министерстве. ЧП случилось на третьем этаже торгового центра, где расположена детская комната. Воспламенилась жидкость, с которой проводили эксперименты. Из здания эвакуировали 1,5 тыс. человек.

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