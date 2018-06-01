Дети пострадали при возгорании в ТРЦ Иркутска

Пять детей пострадали от воспламенения спиртосодержащей жидкости в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что могли пострадать до восьми человек.
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