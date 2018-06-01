Путин заставит ответить губернаторов

Во время эфира «Прямой линии» президент Владимир Путин намерен переадресовывать вопросы россиян губернаторам и членам правительства.

Как пишет РБК, такой формат будет использоваться, когда президенту понадобится в режиме онлайн задать вопрос тому или иному чиновнику в ответ жалобу граждан. Администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам смотреть прямую линию, не уходить в отпуск и быть на рабочем месте. Губернаторы должны быть готовы оперативно отреагировать на ту или иную просьбу или пожелание Путина разобраться с какой-либо проблемой.

The New Times

Прямой эфир с Путиным состоится 7 июня.

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