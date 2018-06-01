Путин настаивает на скорейшем запрете долевого строительства

Президент России Владимир Путин, обсуждая закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками, потребовал запретить «долевку» как можно раньше.

Как пишут «Ведомости», девелоперы пытались добиться смягчения требований, но у президента сформировалась позиция уходить от долевого строительства. Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года. Но Путин требовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году, указывает собеседник издания. Обсуждалась и возможность с 2020 года продавать только готовое жилье.

The New Times

Поправки в закон о долевом строительстве были приняты год назад. С 1 июля 2019 года застройщики могут получить деньги за проданное жилье только после предоставления квартиры покупателю. Если жилье приобретается на этапе строительства, деньги хранятся на специальных счетах в банках. Доступа к ним не имеют ни покупатель, ни продавец.

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