Серебренникова прослушивали несколько лет

Спецслужбы прослушивали телефонные переговоры руководства «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова в течение нескольких лет до возбуждения уголовного дела.
Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, который утверждает, что оперативные мероприятия проводились на основании полученных правоохранительными органами первичных материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности «Седьмой студии».
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