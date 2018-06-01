Серебренникова прослушивали несколько лет

Спецслужбы прослушивали телефонные переговоры руководства «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова в течение нескольких лет до возбуждения уголовного дела.

Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, который утверждает, что оперативные мероприятия проводились на основании полученных правоохранительными органами первичных материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности «Седьмой студии».

The New Times

Оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя 2-й службы ФСБ. Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела вменяют хищение 133 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа».

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