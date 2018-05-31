Активисту Навального сократили срок ареста

Мосгорсуд с 15 до 10 суток уменьшил срок ареста сотрудника штаба Алексея Навального Николаю Ляскину. Из его дела исключили один из эпизодов.

"Суд считает необходимым исключить из дела эпизод о публикации Ляскиным в сети "Твиттер" 24 апреля 2018 года призыва о проведении мероприятия в центре Москвы 5 мая", — цитирует решение судьи «Интерфакс».

Ляскина задержали 5 мая на акции «Он нам не царь» в Москве. Тыерской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и арестовал. По такой же статье получили 25 и 30 суток ареста пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и ведущий «Навальный Live» Руслан Шаведдинов. Их апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения





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