Активисту Навального сократили срок ареста

Мосгорсуд с 15 до 10 суток уменьшил срок ареста сотрудника штаба Алексея Навального Николаю Ляскину. Из его дела исключили один из эпизодов.
"Суд считает необходимым исключить из дела эпизод о публикации Ляскиным в сети "Твиттер" 24 апреля 2018 года призыва о проведении мероприятия в центре Москвы 5 мая", — цитирует решение судьи «Интерфакс».
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