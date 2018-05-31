Участник боев в Донбассе назвал себя исполнителем покушения на Бабченко

Украинец Алексей Цымбалюк заявил, что именно он был человеком, получившим заказ на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Ранее СБУ сообщала, что человек, которому поручили убийство, сотрудничает со следствием и проходит по делу как свидетель.
О своем участии в деле Цымбалюк сообщил в Facebook. «После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса смысла шифроваться не вижу», — написал он. Мужчина похвалил сотрудников СБУ за то, что к ним «спокойно идешь с информацией о заказах на убийство и не боишься, что тебя сольют заказчикам».
За организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко СБУ задержала Бориса Германа, главу оружейной компании «Шмайсер». Его адвокат заявлял о запугивании своего подзащитного.
29 мая появились сообщения о том, что Аркадий Бабченко убит выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день оказалось, что убийство было инсценировано. Киев обвинил в организации покушения российские спецслужбы.
* «Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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