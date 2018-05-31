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Аркадий Бабченко решил принять украинское гражданство

31.05.2018

Журналист Аркадий Бабченко принял предложение о получении украинского гражданства.

«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно», — сказал он, отметив, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, передает «Интерфакс». Семья журналиста тоже подала документы на постоянное проживание.

Аркадий Бабченко совместно с СБУ инсценировал свое убийство с целью раскрыть покушение, организатором которого позже назвали Бориса Германа, который, как сообщалось, был завербован российскими спецслужбами.

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