Аркадий Бабченко решил принять украинское гражданство

Журналист Аркадий Бабченко принял предложение о получении украинского гражданства.«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно», — сказал он, отметив, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, передает «Интерфакс». Семья журналиста тоже подала документы на постоянное проживание.
Аркадий Бабченко совместно с СБУ инсценировал свое убийство с целью раскрыть покушение, организатором которого позже назвали Бориса Германа, который, как сообщалось, был завербован российскими спецслужбами.
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