Мосгорсуд оставил под арестом Руслана Шаведдинова

Мосгорсуд отклонил жалобу ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова, который ранее был арестован на 30 суток за нарушение при организации массового мероприятия. Поводом стали сообщения в Twitter.

«Суд» оставил без изменений (сюрприз-сюрприз!) мои 30 суток», — написал он в Twitter.

The New Times

22 мая Тверской суд посчитал, что ретвит программы «Кактус» и трансляции с митинга против блокировки Telegram — это организация акции 5 мая, и арестовал активиста на 30 суток. Ранее сегодня арест был подтвержден и для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

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