Мосгорсуд оставил под арестом Руслана Шаведдинова

Мосгорсуд отклонил жалобу ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова, который ранее был арестован на 30 суток за нарушение при организации массового мероприятия. Поводом стали сообщения в Twitter.
«Суд» оставил без изменений (сюрприз-сюрприз!) мои 30 суток», — написал он в Twitter.
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