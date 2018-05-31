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Мосгорсуд оставил под арестом Руслана Шаведдинова

31.05.2018

Мосгорсуд отклонил жалобу ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова, который ранее был арестован на 30 суток за нарушение при организации массового мероприятия. Поводом стали сообщения в Twitter.

«Суд» оставил без изменений (сюрприз-сюрприз!) мои 30 суток», — написал он в Twitter.

22 мая Тверской суд посчитал, что ретвит программы «Кактус» и трансляции с митинга против блокировки Telegram — это организация акции 5 мая, и арестовал активиста на 30 суток.

Ранее сегодня арест был подтвержден и для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

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