За покушение на Аркадия Бабченко задержан глава оружейного предприятия «Шмайсер»

Борис Герман, задержанный СБУ Украины по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, оказался совладельцем киевского «Украинско-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер».

Адвокат Германа Евгений Солодко рассказал на своей странице в Facebook, что «Шмайсер» — единственный негосударственный производитель оружия в стране. «Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — написал адвокат. Сотрудники предприятия подтвердили изданию РБК, что Борис Герман является учредителем и совладельцем компании.

По словам Солодко, СБУ настаивает на аресте Германа. Адвокат говорит, что по документам дела заказчики убийства Бабченко не установлены. «Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться — в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов», — говорит юрист. Адвокат считает, что речь может идти о преднамеренной провокации, в которой участвовал исполнитель убийства.

29 мая появились сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко убит выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день СБУ Украины объявила, что Бабченко жив, а убийство было инсценировано. Организатором покушения назвали Бориса Германа, который, как сообщалось, был завербован российскими спецслужбами. Сегодня его обвинили в подготовке теракта. Адвокат Германа Евгений Солодко заявлял, что его подзащитного пытались «закошмарить». Издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники писало, что в деле нет четких докзаательств участия России, а в первых пояснениях подозреваемый заявил, что сотрудники правоохранительных органов предложили ему поучаствовать в контрразведывательной операции.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Обыкновенное государственничество

Убийство Бабченко оказалось инсценировкой

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»

Друзьям Навального воли не дают

От фейка до Фэка