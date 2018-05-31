За покушение на Аркадия Бабченко задержан глава оружейного предприятия «Шмайсер»

Борис Герман, задержанный СБУ Украины по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, оказался совладельцем киевского «Украинско-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер».
Адвокат Германа Евгений Солодко рассказал на своей странице в Facebook, что «Шмайсер» — единственный негосударственный производитель оружия в стране. «Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — написал адвокат. Сотрудники предприятия подтвердили изданию РБК, что Борис Герман является учредителем и совладельцем компании.
29 мая появились сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко убит выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день СБУ Украины объявила, что Бабченко жив, а убийство было инсценировано. Организатором покушения назвали Бориса Германа, который, как сообщалось, был завербован российскими спецслужбами. Сегодня его обвинили в подготовке теракта. Адвокат Германа Евгений Солодко заявлял, что его подзащитного пытались «закошмарить». Издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники писало, что в деле нет четких докзаательств участия России, а в первых пояснениях подозреваемый заявил, что сотрудники правоохранительных органов предложили ему поучаствовать в контрразведывательной операции.
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