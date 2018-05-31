ЕС и Мексика введут ответные пошлины на товары из США

Евросоюз откроет спор с Вашингтоном в рамках ВТО и введет ответные пошлины на ряд американских товаров. ОБ этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«США не оставляют нам другого выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин», — цитирует Юнкера ТАСС. Также об ответных мерах заявила Мексика.

Сегодня министр торговли США Уилбур Росс заявил , что с 1 июня стана вводит таможенные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики. На специальном брифинге для журналистов политик напомнил, что Дональд Трамп ввел пошлины 23 марта, но ряд стран был исключен из этого решения. Срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая.

«Он принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений», — заявил глава американского Минторга. Теперь в отношении этих стран будут действовать сборы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. При этом Росс отметил, что США готовы продолжать переговоры по этому поводу.

9 марта Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на металлы. Сообщалось, что таким образом он выполняет свое предвыборное обещание по защите бизнеса. 23 марта он отложил введение сборов для ЕС, Канады и Мексики.

17 мая стало известно, что в апреле Трамп предложил Германии прекратить торговую войну и начать переговоры о новом соглашении с ЕС. В обмен он требовал от Ангелы Меркель прекратить поддержку проекта «Северный поток-2».





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