Суд отклонил второй иск жителей Волоколамска о закрытии «Ядрово»

Волоколамский городской суд Подмосковья отклонил иск жителей города к оператору мусорного полигона «Ядрово». 7 истцов требовали закрыть свалку и провести ее рекультивацию. Третьей стороной была заявлена администрация Волоколамского района.

Как сообщаетТАСС, решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в областном суде. 3 мая суд также отклонил иск с требованием закрыть полигон «Ядрово» от других жителей города. Оба обращения были поданы в суд до отравления детей и акций протеста.

Жители Волоколамска с февраля 2018 года жалуются на неприятный запах со свалки. 21 марта 77 школьников Волоколамска обратились к врачам. Их состояние родители связали с выбросами свальных газов с мусорного полигона. После этого в городе прошло несколько акций протеста, главу города Евгения Гаврилова отправили в отставку. Местные власти заставили оператора полигона в ускоренном режиме построить систему сжигания газа, а губернатор области Андрей Воробьев пообещал закрыть свалку до 15 июня.

Протесты против мусорных полигонов проходят и в других районах Подмосковья, куда после митингов в Волоколамске стали свозить больше отходов. Сегодня полицейские задержали около 30 человек у полигона в поселке Сычево Рузского района. Как сообщает издание SotaVision, Жители пытались перекрыть грузовикам дорогу к свалке. На акции 29 мая там же задержали 4 человек. Полигон в Сычево должен стать альтернативой свалке «Ядрово».





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