Украина назвала фамилию предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Шевченковский районный суд Украины сообщил фамилию человека, который подозревается в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.
В сообщении на странице суда в Facebook говорится, что этого человека зовут Б. Л. Герман. На рассмотрение суда поступило ходатайство о помещении его под стражу. На мужчину заведено дело о подготовке к террористическому акту.
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