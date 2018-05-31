Чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву продлили срок ареста

Старопромысловский районный суд Грозного на месяц, до 9 июля, продлил срок содержания под стражей главы чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом ходатайствовало следствие.

Как сообщается в Telegram-канале «Мемориала», следователь по фамилии Хадукаев просил продлить срок ареста, объясняя это тем, что Титиев может «скрыться от следствия и повлиять на свидетелей». Также он заявил, что защита намеренно затягивает ознакомление с материалами дела. Адвокат Оюба Титиева Илья Новиков на это сказал, что ознакомление уже завершилось.

Главу чеченского «Мемориала» задержали 9 января 2018 года. Полицейские заявили, что нашли в его машине пакет с наркотиками. Через 2 дня ему предъявили обвинение в хранении наркотических веществ. Правозащитник говорит, что их ему подкинули. В ночь на 17 января неизвестные в масках подожгли офис чеченского «Мемориала» в Грозном, а 19 января в офисе прошел обыск. Полиция изъяла там окурки от сигарет, в которых потом нашли марихуану. Сотрудники «Мемориала» сказали, что в офисе не курят.

Адвокат Оюба Титиева ходатайствовал о просмотре видеозаписей с камер наблюдения, на которых, по его словам, должно быть видно, как силовики доставили правозащитника в отдел полиции, а затем отвезли на дорогу, где инсценировали обыск его машины. 29 марта следствие отказалось удовлетворять просьбу. 18 мая стало известно, что из вещдоков пропали личные вещи Титиева, а из его машины исчез видеорегистратор. Следствие заявило, что не нашло оснований считать наркотики подброшенными. 27 мая в Чечне арестовали племянника правозащитника Адама Титиева, он арестован на 2 месяца за хранение наркотиков.





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