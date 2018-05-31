СБУ подозревает организатора убийства Бабченко в терроризме, его адвокат говорит о давлении

Человеку, которого в СБУ называют организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко, предъявили обвинение в терроризме. Сам он пока не ознакомился с ходатайством об избрании меры пресечения.

Об этом сообщило издание «Украинские новости». Журналистам не пояснили, с чем может быть связано решение переквалифицировать дело на новую статью.

29 мая адвокат подозреваемого Евгений Солодко в Facebook сообщил о давлении на его подзащитного. По его словам, украинские силовики пытались «закошмарить» задержанного. «Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстеттично», — написал адвокат.

29 мая появились сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко, переехавший на Украину, убит выстрелами в спину в Киеве. На следующий день СБУ заявила, что он жив, а «убийство» было инсценировкой, чтобы поймать заказчика. Организатором покушения назвали «гражданина Украины Г.», завербованного российскими спецслужбами.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники пишет, что в деле нет «четких доказательств того, что люди из России, с которыми общался Г., являются представителями спецслужб РФ». По данным издания, «гражданин Г.» — украинский бизнесмен, поставляющий оружие армии. В первых пояснениях он, якобы, говорит, что сотрудники правоохранительных органов предложили ему поучаствовать в контрразведывательной операции.





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