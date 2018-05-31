ЕСПЧ: в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ

Европейский суд по правам человека подтвердил, что в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ США, в которой содержались подозреваемые в терроризме.

Как сообщает портал Delfi, тюрьма ЦРУ действовала в Литве в 2005-2006 годах. ЕСПЧ обязал власти Литвы выплатить €130 тыс. палестинцу Абу Зубейде, который там содержался. В решении суда говорится, что местные власти знали о нахождении мужчины в этой тюрьме и о том, что ЦРУ «обращается с ним так, как запрещает конвенция». Этим Литва нарушила запрет на пытки, право на свободу, защиту частной жизни и на правовую защиту. ЕСПЧ отмечает, что эффективного расследования в связи с жалобами палестинца на нарушения власти Литвы так и не провели.

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Абу Зубейда сейчас находится в американской тюрьме Гуантанамо. В США его называют членом Аль-Каиды, причастным к терактам 11 сентября 2001 года. Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс заявил изданию, что у государства есть 3 месяца на то, чтобы обжаловать решение суда.

Литва официально не признала, что в стране действовала тюрьма ЦРУ. В 2009 году ABC News сообщил о том, что этот объект находился в поселке Антавиляй в 20 км от Вильнюса в комплексе бывшей конно-спортивной базы. Комитет по национальной безопасности и обороне страны провел парламентское расследование. Там признали, что в Литве были условия для содержания лиц, задержанных ЦРУ, но не установили, что людей действительно привозили в эту страну. Спустя 2 года расследование прекратили, а в 2015 оно возобновилось, после отчета сената США о тайных тюрьмах ЦРУ. Тогда правозащитники попросили литовскую прокуратуру провести проверку по факту существования такого объекта под Вильнюсом. Власти страны не подтвердили и не опровергли информацию. Президент Даля Грибаускайте говорила, что располагает «косвенными подозрениями» на этот счет. Прежний глава Литвы Валдас Адамкус все отрицал.

В отчете сената США, распространенном WikiLeaks, не назывались конкретные центры ЦРУ, но правозащитники считают, что речь идет об объекте, обозначенном как «фиолетовый» и закрытом в 2006 году из-за невозможности медицинского надзора.

* Аль-Каида - организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации





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