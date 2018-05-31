Мосгорсуд подтвердил законность ареста Киры Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш продолжит отбывать 25-суточный административный арест — Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
«Оставить без изменений, 25 суток. Говорит, что «тяжесть содеянного» оправдывает такой арест», — написала Ярмыш в Twitter.23 мая суд арестовал Киру Ярмыш на 25 суток за сообщения в Twitter об акции «Он нам не царь». При этом сообщение было размещено еще до того, как мэрия отказала в согласовании мероприятия.
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