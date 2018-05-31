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Пропала часть изъятых у экс-губернатора Сахалина наличных

31.05.2018

Часть наличных, которые были изъяты у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, пропали.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, до обращения в доход государства не дошла часть наличных, изъятых у Хорошавина, которого осудили за взятки на 13 лет заключения и штраф в 500 млн руб. У него было обнаружено 280 млн руб., $6 млн, €727 тыс., 388 тыс. швейцарских франков и £217 тыс. Однако проводилось по этому поводу расследование или нет, неизвестно, отмечает «Ъ».

30 мая стало известно о проверке по факту пропажи около €3 млн, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взяток и воспрепятствованию правосудия. 

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