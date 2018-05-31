Павел Дуров связал проблемы Telegram в AppStore с требованиями РКН

Основатель Telegram Павел Дуров выразил сожаление в связи с тем, что Apple не поддержала мессенджер в связи с его блокировкой в России. По его словам, компания ограничивает обновления программы для пользователей Telegram во всем мире, несмотря на то, что россияне составляют всего 7% от общего их числа.

В своем Telegram-канале Павел Дуров написал, что это происходит с тех пор, как «российские власти приказали Apple удалить Telegram из AppStore». По его словам, в новой версии iOS11.4 «не работают должным образом» некоторые функции мессенджера, в частности, стикеры. «Мы считаем, что мы сделали единственную возможную вещь, сохраняя право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни в проблемной стране», — объяснил основатель мессенджера отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписок. В конце поста Дуров извинился перед пользователя за неудобства и пообещал продолжить усилия по урегулированию ситуации.

Telegram блокируют в России с 16 апреля. 17 апреля Роскомнадзор потребовал удалить пиложение из магазинов AppStore и Google Play. 29 мая стало известно , что ведомство вновь потребовало от Apple прекратить распространение мессенджера и рассылку его push-уведомлений, спустя день оказалось, что пользователи компании с апреля не получают обновления Telegram.

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