Осужденный вместе с Сенцовым Александр Кольченко объявил голодовку

Украинский активист Александр Кольченко, осужденный в России вместе с режиссером Олегом Сенцовым, объявил голодовку в знак его поддержки.
Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. От адвоката Кольченко Андрея Лепехина он узнал, что Кольченко требует освободить Сенцова.
14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. 24 мая голодовку в поддержку Сенцова объявил украинский военный Александр Шумаков, арестованный по обвинению в участии в запрещенной в России организации «Правый сектор»*. 30 мая начал голодовку фигурант дела о протестах 26 марта прошлого года Станислав Зимовец.
*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.
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