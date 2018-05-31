Осужденный вместе с Сенцовым Александр Кольченко объявил голодовку

Украинский активист Александр Кольченко, осужденный в России вместе с режиссером Олегом Сенцовым, объявил голодовку в знак его поддержки.

Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. От адвоката Кольченко Андрея Лепехина он узнал, что Кольченко требует освободить Сенцова.

Обоих задержали в Крыму в 2014 году, их признали виновными в подготовке терактов и осудили в России. Олег Сенцов получил 20 лет колонии, Александр Кольченко — 10 лет.

14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. 24 мая голодовку в поддержку Сенцова объявил украинский военный Александр Шумаков, арестованный по обвинению в участии в запрещенной в России организации «Правый сектор»*. 30 мая начал голодовку фигурант дела о протестах 26 марта прошлого года Станислав Зимовец.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.

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