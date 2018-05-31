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«Гражданскую инициативу» переименуют в «Партию перемен» на съезде 23 июня

31.05.2018

Съезд партии «Гражданская инициатива», на котором ее должны переименовать в «Партию перемен» состоится 23 июня — возглавить ее должны Дмитрий Гудков и Ксения Собчак.

Главной целью партии станет вхождение в Госдуму в 2021 году, заявила Собчак на пресс-конференции в «Интерфаксе». Также партия намерена участвовать в региональных выборах, в том числе, выборах мэра Москвы.

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