Рекордному числу россиян запретили выезжать за границу

Выезд за рубеж из-за долгов закрыли рекордному количеству россиян. Отправиться за пределы России не могут 2,3 млн человек.

Об этом агентству ТАСС рассказали в Федеральной службе судебных приставов. По ее данным, нынешние показатели являются самыми высокими за последние годы. Ограничение в праве на выезд считается у приставов одной из самых эффективных мер возврата долгов. Представители службы рассказали, что благодаря этой мере с начала года удалось взыскать с неплательщиков 18,2 млрд рублей.

С начала года ФСПП вынесла 1,6 млн новых постановлений о временном запрете выезда из страны. Ранее директор службы приставов Дмитрий Аристов сообщал, что при оплате долга это ограничение будет сниматься за 23 минуты.

Выезд за границу для должников ограничивают в России с 2005 года. Первое постановление выносится на 6 месяцев, впоследствии его могут многократно обновлять. Ограничение накладывают, если сумма долга составляет от 30 тыс. рублей. Для должников по алиментам запрет вступает в силу с суммы в 10 тыс. рублей.





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