Сергей Лавров и Ким Чен Ын провели встречу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне. Это первый визит Лаврова в Северную Корею с 2009 года.

Как сообщает ТАСС, глава МИД РФ стал первым россиянином, который встретился с Ким Чен Ыном. В его речи, размещенной на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что Россия заинтересована в установлении мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Сергей Лавров отметил, что РФ готова способствовать реализации пханчжомунской декларации, которую КНДР подписала с Республикой Корея.

Также Лавров встретился с главой северокорейского МИДа Ли Ён Хо. Стороны обсудили перспективы развития отношений между странами и обменялись мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова. Позже глава МИД РФ рассказал, что на встрече также обсудили объединение железных дорог двух стран и строительство газопровода.

12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но 24 мая тот отменил визит «из-за враждебных заявлений КНДР». Спустя 2 дня американский президент сообщил, что переговоры возобновились. 27 мая стало известно, что в Северную Корею прибыла американская делегация для обсуждения подготовки предстоящего саммита на границе с Южной Кореей.

The New Times

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