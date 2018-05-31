Прямых выборов мэра лишатся жители Нижнего Тагила

Комитет Заксобрания Свердловской области по региональной политике поддержал предложенные губернатором поправки, предусматривающие отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила — второго по численности населения города региона.

Члены комитета единогласно приняли решение — рекомендовать парламенту принять законопроект в трех чтениях, сообщается на сайте регионального парламента.

«Законодательная инициатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева предусматривает изменение порядка избрания главы муниципального образования Нижний Тагил: представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса», — говорится в сообщении.

Как рассказал председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления ЗС Михаил Ершов, Нижний Тагил - это единственный город, где сохранялись прямые выборы главы города. Среди аргументов за их отмену Ершов назвал «общепринятую практику» — во всей России 86% муниципальных образований перешли на эту систему, которая «зарекомендовала как эффективная, потому что действительно приходят самые потенциально сильные специалисты, имеющие уже опыт управленческой деятельности, в муниципалитете или на производстве».

Ранее прямые выборы мэра отменили в Екатеринбурге. Отказавшийся вносить такую поправку в устав города мэр Евгений Ройзман ушел в отставку.



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