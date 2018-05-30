Президент Украины предоставит Аркадию Бабченко охрану

Президент Украины Петр Порошенко распорядился обеспечить журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану. Он заявил, что уверен, что «Москва не успокоится».

О своем распоряжении Петр Порошенко написал в Facebook. Также он поздравил СБУ Украины с проведенной операцией по сохранению жизни журналиста и отметил, что правоохранительные органы страны «с каждым днем становятся все сильнее в противодействии российской агрессии».

Накануне сообщалось , что Аркадий Бабченко убит выстрелами в спину на пороге своей квартиры. 30 мая СБУ заявила о том , что журналист жив, а убийство инсценировали, чтобы поймать киллера. Подозреваемый в подготовке покушения задержан. СБУ сообщила, что мужчину, бывшего участника антитеррористической операции на востоке Украины, завербовали российские спецслужбы. За убийство Аркадия Бабченко ему пообещали $40 тыс.





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