Президент Украины предоставит Аркадию Бабченко охрану

Президент Украины Петр Порошенко распорядился обеспечить журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану. Он заявил, что уверен, что «Москва не успокоится».
О своем распоряжении Петр Порошенко написал в Facebook. Также он поздравил СБУ Украины с проведенной операцией по сохранению жизни журналиста и отметил, что правоохранительные органы страны «с каждым днем становятся все сильнее в противодействии российской агрессии».
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