Интерпол не выдавал ордер на арест Браудера

В Интерполе заявили, что никогда не выдавали ордер на розыск и задержание сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Нет и никогда не было красного уведомления в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter организации.

Сегодня утром Браудер сообщил, что полиция задержала его в Мадриде по запросу России, шестому по счету. Через несколько часов полиция его отпустила.

Тверской суд Москвы заочно приговорил сооснователя Hermitage Capital к 9 годам колонии за преднамеренное банкротство в декабре 2017 года. В 2013-м Браудера также заочно приговорили к 9 годам колонии за уклонение от налогов. Генпрокуратура РФ несколько раз направляла в Интерпол запросы о его задержании, но в службе отказывают, называя преследование политически мотивированным. Браудер инициировал в США и Канаде принятие «актов Магнитского», которые запрещают въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека.





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