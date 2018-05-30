Интерпол не выдавал ордер на арест Браудера

В Интерполе заявили, что никогда не выдавали ордер на розыск и задержание сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
«Нет и никогда не было красного уведомления в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter организации.
Тверской суд Москвы заочно приговорил сооснователя Hermitage Capital к 9 годам колонии за преднамеренное банкротство в декабре 2017 года. В 2013-м Браудера также заочно приговорили к 9 годам колонии за уклонение от налогов. Генпрокуратура РФ несколько раз направляла в Интерпол запросы о его задержании, но в службе отказывают, называя преследование политически мотивированным. Браудер инициировал в США и Канаде принятие «актов Магнитского», которые запрещают въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека.
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