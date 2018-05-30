«Роснефть» получила предупреждение из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба направила «Роснефти» предупреждение из-за ее действий на топливном рынке. Также ведомство запросило информацию у «дочек» «Газпрома» и уведомила 5 компаний о необходимости исполнения их обязательств.

На сайте ведомства сообщается, что компании снизили объемы продаж нефтепродуктов. Это могло стать причиной роста цен на бензин Аи-92, Аи-95 и дизтопливо. По данным на 20 мая, стоимость бензина поднялась на 5,3%, дизель подорожал на 5,9%. Причиной в ведомстве называют рост оптовых цен из-за низкого предложения нефтяными компаниями «на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте».

Основная доля снижения объемов приходится на «Роснефть». В ФАС поступили жалобы о том, что компания увеличила сроки отгрузки нефтепродуктов и ограничила ее объемы для мелкого опта. 3 дочерние компании «Газпрома», в свою очередь, увеличили экспорт бензина при высоком спросе на него на внутреннем рынке страны. Еще 5 компаний не соблюдали свои обязательства по поставке нефтепродуктов на внутренний рынок.

«Роснефть» уже отреагировала на это предписание. Ее пресс-секретарь Михаил Леонтьев заявил, что к росту цен на топливо привел налоговый маневр правительства и компания соблюдает все обязательства, сообщает ТАСС. Леонтьев добавил, что ФАС «переводит стрелки» вместо того, чтобы принять срочные меры на рынке.

29 мая «Интерфакс» писал, что цены на бензин у российских производителей в апреле выросли на 13%. В марте повышение составляло 3,6%, в январе и феврале стоимость снижалась. В рознице топливо подорожало на 7,3%. Стоимость нефтепродуктов на АЗС превышает цены производителей в 2 раза. Участники рынка несколько раз обращались в правительство и к президенту РФ с просьбой принять меры.

На этом фоне сегодня Минэнерго назвало ситуацию с обеспечением топливом на внутреннем рынке «стабильной». В заявлении ФАС говорится об обратном.





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