СБУ: Аркадий Бабченко жив

В Службе безопасности Украины сообщили, что журналист Аркадий Бабченко жив. Cотрудники СБУ задержали подозреваемого в подготовке убийства.30 мая Бабченко выступил перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, где сообщили, что покушение было инсценировано.Как пояснил глава СБУ Василий Грицак, история с убийством Бабченко была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки его убийства, которое на самом деле готовилось.

"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - сказал Грицак, передает 112.ua.

Организатор "убийства" Бабченко задержан в Киеве несколько часов назад.

Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы. При этом "приготовление к теракту в отношении гражданина РФ Бабченко является лишь одним элементом операции российских спецслужб, которая направлена на физическое уничтожение граждан РФ, которые за свои политические убеждения вынуждены покинуть территорию РФ, проживать как на территории Украины, а также в других странах ЕС и не только". сообщили на брифинге.

В СБУ рассказали, что гражданин Украины был завербован спецслужбами РФ для нахождения исполнителя убийства Бабченко.

"Нами задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины, я сегодня назову начальную букву его фамилии – "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей этого дерзкого убийства. На выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своему знакомому из числа бывших атошников за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов совершить теракт, - убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", - отметил Грицак.