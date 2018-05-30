СБУ: Аркадий Бабченко жив

30 мая Бабченко выступил перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, где сообщили, что покушение было инсценировано.
Как пояснил глава СБУ Василий Грицак, история с убийством Бабченко была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки его убийства, которое на самом деле готовилось.
"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - сказал Грицак, передает 112.ua.
Организатор "убийства" Бабченко задержан в Киеве несколько часов назад.
В СБУ рассказали, что гражданин Украины был завербован спецслужбами РФ для нахождения исполнителя убийства Бабченко.
"Нами задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины, я сегодня назову начальную букву его фамилии – "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей этого дерзкого убийства. На выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своему знакомому из числа бывших атошников за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов совершить теракт, - убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", - отметил Грицак.